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Межкомнатные двери
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Двери Оникс
Стеклянные межкомнатные двери с алюминиевой кромкой
Скрытые межкомнатные двери Invisible под покраску
Межкомнатные двери для учреждений
Фурнитура для дверей
Каталог
товаров
Каталог
товаров
Межкомнатные двери
Стиль
В классическом стиле
Неоклассика
Элитные/ двери премиум
Недорогие
Современные
В стиле Лофт
Хай-Тек
Модерн
В скандинавском стиле
В английском стиле
Необычный
Стильные
Под старину
Красивые
Прованс
Назначение
Для ванной и туалета
Для кухни
В гостинную
В спальню
В детскую
Для гардеробной
Для кладовой
Для зала
В комнату
В квартиру
В новостройку
Тип полотна
Глухие
С триплексом
Со стеклом
С зеркалом
С фото печатью
С патиной
С гравировкой
С витражом
С росписью
Бевелс
Фьюзинг
Тип двери
Гладкие
Со стеклом
Влагостойкие
Эконом
Элитные
Виды покрытия
Шпонированные двери
Эмаль по МДФ
Эмаль с патиной
Нестандартные
В городах
В Химках
В Люберцах
В Реутова
В Красногорске
В Мытищах
В Видном
В Балашихе
В Одинцово
В Долгопрудном
В Подольске
В Лобне
Раздвижные межкомнатные двери
Раздвижные
Двери-книжка
Система Loft
Система Compack
Двери Оникс
Классик лайт
Премиум
Неокассика
Лофт и Хай- Тек
Стеклянные межкомнатные двери с алюминиевой кромкой
Скрытые межкомнатные двери Invisible под покраску
Фурнитура для дверей
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Межкомнатные двери
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Межкомнатная дверь Акцент абрикос
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-10
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+4300.00р.
Коробка :
комплект
+3000.00р.
13800.00р.
+
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Межкомнатная дверь Акцент акация
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-7
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+4300.00р.
Коробка :
комплект
+3000.00р.
13800.00р.
+
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Новинка
Межкомнатная дверь Акцент американский орех
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-22
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+5000.00р.
Коробка :
комплект
+3600.00р.
16550.00р.
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Межкомнатная дверь Акцент анегри
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-2
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+4200.00р.
Коробка :
комплект
+2900.00р.
13250.00р.
+
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Межкомнатная дверь Акцент анегри темный
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-3
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+5000.00р.
Коробка :
комплект
+3600.00р.
15600.00р.
+
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Межкомнатная дверь Акцент венге
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-4
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+4200.00р.
Коробка :
комплект
+2900.00р.
13250.00р.
+
-
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Новинка
Межкомнатная дверь Акцент дуб античный
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-19
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+5000.00р.
Коробка :
комплект
+3600.00р.
16550.00р.
+
-
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Новинка
Межкомнатная дверь Акцент дуб арктик
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-24
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+5000.00р.
Коробка :
комплект
+3600.00р.
16550.00р.
+
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Межкомнатная дверь Акцент дуб беленый
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-1
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+4200.00р.
Коробка :
комплект
+2900.00р.
13800.00р.
+
-
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Новинка
Межкомнатная дверь Акцент дуб графит
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-21
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+5000.00р.
Коробка :
комплект
+3600.00р.
16550.00р.
+
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Новинка
Межкомнатная дверь Акцент дуб золотистый
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-20
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+5000.00р.
Коробка :
комплект
+3600.00р.
16550.00р.
+
-
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Новинка
Межкомнатная дверь Акцент дуб коньяк
Производитель:
ОНИКС
Модель:
AKS-27
100
Размер :
1900X550
1900X600
2000X400
2000X550
2000X600
2000X700
2000X800
2000X900
Вид расцветки:
Наличник:
комплект
+5000.00р.
Коробка :
комплект
+3600.00р.
19150.00р.
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